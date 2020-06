Red 11:32 Sassari: novità per il conferimento degli inerti Da lunedì, è possibile prenotare l´appuntamento per il conferimento all´ecocentro dei rifiuti inerti derivanti da piccoli lavori edilizi che si svolgono all´interno delle abitazioni (calcinacci, piastrelle, sanitari, ecc). Non ci saranno più date prestabilite, ma la consegna potrà avvenire tutti i giorni, previo appuntamento







Dal mercoledì 1 luglio, sarà possibile conferire gli inerti quotidianamente: basterà prenotare anticipatamente l'appuntamento. Gli utenti che intendono usufruire di questo servizio, a partire da lunedì 29 giugno, dovranno telefonare al numero 079/279628, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, e fissare l'appuntamento per il conferimento degli inerti; al momento della prenotazione, l'utente dovrà fornire il proprio nominativo, l'indirizzo dell'immobile dal quale provengono gli inerti e la targa del veicolo con il quale avverrà il conferimento. In base alla disponibilità, all'utente sarà indicato il primo giorno utile per il conferimento.



SASSARI - Novità per il conferimento all'ecocentro comunale di Sassari dei rifiuti inerti derivanti da piccoli lavori edilizi che si svolgono all'interno delle abitazioni (calcinacci, piastrelle, sanitari, ecc). Il Settore comunale Ambiente e verde pubblico, per venire incontro alle esigenze dei cittadini per la consegna degli inerti, ha individuato una nuova modalità di conferimento.