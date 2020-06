Red 13:26 Punto città: chiude Palmadula, nuovi orari a Tottubella Visto l’esito degli accertamenti sulle condizioni di sicurezza dell’edificio a Palmadula, gli uffici che si trovano nell´immobile rimarranno chiusi. La sede di Tottubella, per i casi indifferibili ed urgenti, ed esclusivamente su appuntamento concordato



Commenti SASSARI - Visto l’esito degli accertamenti sulle condizioni di sicurezza dell’edificio a Palmadula [LEGGI] , gli uffici di Punto città che si trovano nell'immobile rimarranno chiusi. La sede Punto Città di Tottubella, per i casi indifferibili ed urgenti, ed esclusivamente su appuntamento concordato telefonando ai numeri 079389522 o il 3398749116 o inviando una e-mail all'indirizzo web elenino.daga@comune.sassari.it, sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, il martedì ed il giovedì, anche dalle 16 alle 18. I cittadini dovranno accedere agli uffici uno per volta, attendendo il proprio turno all’esterno dei locali.