Red 14:31 «Risolvere le problematiche del Businco» Le criticità relative all´Ospedale Oncologico di Cagliari sono state portate nuovamente all’attenzione del presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas e dell’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu da una nuova interrogazione del consigliere regionale Carla Cuccu







«Spero che questa – ha dichiarato la segretaria della Commissione Sanità e politiche sociali del Movimento 5 stelle – sia la volta buona che la Regione dia risposte sulle tante problematiche che affliggono, da tempo immemorabile, il Businco e da me denunciate in varie occasioni». La pentastellata ha anche posto l'accento sui continui guasti tecnici all'impianto di condizionamento, che causano l’inagibilità delle sale operatorie ed il rinvio degli interventi.



«L’ultimo caso – ha proseguito Cuccu – è avvenuto proprio il 25 giugno, quando è stato annullato un intervento chirurgico a un paziente oncologico per colpa dell'alta temperatura rilevata in sala operatoria. Mi auguro che il presidente Solinas e l’assessore Nieddu si attivino per risolvere questi problemi e diano risposte certe ai pazienti oncologici che si aspettano una efficiente assistenza sanitaria». Commenti CAGLIARI - Liste d'attesa troppo lunghe, sale operatorie spesso inagibili, tempi biblici per avere le diagnosi, scarsa informazione. Sono queste alcune delle criticità relative all'Ospedale Oncologico “Armando Businco” di Cagliari portate nuovamente all’attenzione del presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas e dell’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu da una nuova interrogazione del consigliere regionale Carla Cuccu.«Spero che questa – ha dichiarato la segretaria della Commissione Sanità e politiche sociali del Movimento 5 stelle – sia la volta buona che la Regione dia risposte sulle tante problematiche che affliggono, da tempo immemorabile, il Businco e da me denunciate in varie occasioni». La pentastellata ha anche posto l'accento sui continui guasti tecnici all'impianto di condizionamento, che causano l’inagibilità delle sale operatorie ed il rinvio degli interventi.«L’ultimo caso – ha proseguito Cuccu – è avvenuto proprio il 25 giugno, quando è stato annullato un intervento chirurgico a un paziente oncologico per colpa dell'alta temperatura rilevata in sala operatoria. Mi auguro che il presidente Solinas e l’assessore Nieddu si attivino per risolvere questi problemi e diano risposte certe ai pazienti oncologici che si aspettano una efficiente assistenza sanitaria».