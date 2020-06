Cor 15:15 «Isola, è colpa degli incivili» Con l´utilizzo dell´app Municipium l´Amministrazione algherese minaccia sanzioni a tutti gli utenti che si rifiutano di differenziare e di esporre i mastelli fuori dalle proprie abitazioni. Le immagini di questa mattina fanno male







«Dalla verifica delle esposizioni dei rifiuti (tramite il codice RFID posto sul mastello) - si legge nel messaggio inviato agli utenti registrati - risulta infatti che molti cittadini non hanno ancora ritirato i mastelli. E' emerso anche che molti di coloro che hanno ritirato i mastelli in realtà non li utilizzano» si legge nel messaggio inviato su Municipium. «Non ci sono più scuse, Alghero pulita dipende da ognuno di noi. I cittadini pagano un servizio rivolto alle persone civili che rispettano le regole, non possono pagare maggiori servizi per accontentare chi invece le regole non le rispetta». Commenti ALGHERO - Il primo weekend è da dimenticare sul fronte della nettezza urbana. Ma dall'Amministrazione comunale di Alghero dopo la pubblicazione dello scempio dell'isola ecologica all'angolo tra Viale Europa e via delle Baleari, nel quartiere turistico della città, arriva una ferma presa di posizione [ LEGGI ].«Le immagini dell'isola stracarica di buste a terra non rappresentano un disservizio della Ditta o del Comune ma rappresentano l'inciviltà di coloro che ancora si rifiutano di differenziare i rifiuti e di esporli con i mastelli fuori dalle proprie abitazioni. La maggior parte dei fruitori dell'isola di Via delle Baleari conferisce solo secco indifferenziato, cioè tutto misto, nel più totale disinteresse dell’immagine e della cura della propria città e delle più comuni regole di educazione civica e di rispetto nei confronti della collettività» precisano dall'Assessorato all'Ambiente utilizzando laMunicipium.«Dalla verifica delle esposizioni dei rifiuti (tramite il codice RFID posto sul mastello) - si legge nel messaggio inviato agli utenti registrati - risulta infatti che molti cittadini non hanno ancora ritirato i mastelli. E' emerso anche che molti di coloro che hanno ritirato i mastelli in realtà non li utilizzano» si legge nel messaggio inviato su Municipium. «Non ci sono più scuse, Alghero pulita dipende da ognuno di noi. I cittadini pagano un servizio rivolto alle persone civili che rispettano le regole, non possono pagare maggiori servizi per accontentare chi invece le regole non le rispetta».