Cor 17:52 L´ex-C si sblocca, c´è il progetto definitivo Il progetto strategico ideato e voluto dall´ex amministrazione Bruno va in continuità amministrativa. Si sblocca l´impasse, approvato dalla giunta algherese guidata da Mario Conoci l´elaborato definitivo. Il finanziamento regionale disponibile è di 3.176.043,17 milioni di euro



Rtp con capogruppo Politecnica Ingegneria ed Architettura di Modena, nato da un'idea dell'ex amministrazione.



Da sito degradato a cuore pulsante della città: il progetto di rinascita promuove la creazione di un polo di eccellenza con spazi dedicati all’aggregazione, ai laboratori artigiani, agli incontri culturali, esposizioni, mostre, svago, nuova impresa. In via Marconi si va così in continuità amministrativa: le risorse finanziarie disponibili sono pari a 3.176.043,17 milioni di euro, frutto di un finanziamento regionale di qualche anno fa. «L’immobile in completo stato di abbandono – spiega il Sindaco Mario Conoci - diventerà un centro di socializzazione importante per il quartiere di Sant’Agostino e per tutta la città». Imboccata la strada in discesa del recupero, si procede adesso alla fase esecutiva del progetto, prevista entro la fine dell’estate, per giungere alla gara d’appalto entro fine anno, spiegano da Porta Terra.



Soddisfatto anche l’Assessore ai lavori Pubblici Antonello Peru (Forza Italia), che segue ogni fase dalla procedura. «La riqualificazione dell’ex Cotonifico rappresenta uno degli interventi più attesi dalla città di Alghero - commenta - abbiamo voluto integrare il progetto con accorgimenti che possano finalmente risponde concretamente alla necessità di spazi adeguati e funzionali». Commenti ALGHERO - Qualcosa finalmente si muove. Dopo la consegna del cantiere per la realizzazione della bretella [ GUARDA ], approvato in Giunta il progetto definitivo dell' ex Cotonificio redatto dallacon capogruppo Politecnica Ingegneria ed Architettura di Modena, nato da un'idea dell'ex amministrazione.Da sito degradato a cuore pulsante della città: il progetto di rinascita promuove la creazione di un polo di eccellenza con spazi dedicati all’aggregazione, ai laboratori artigiani, agli incontri culturali, esposizioni, mostre, svago, nuova impresa. In via Marconi si va così in continuità amministrativa: le risorse finanziarie disponibili sono pari a 3.176.043,17 milioni di euro, frutto di un finanziamento regionale di qualche anno fa. «L’immobile in completo stato di abbandono – spiega il Sindaco Mario Conoci - diventerà un centro di socializzazione importante per il quartiere di Sant’Agostino e per tutta la città». Imboccata la strada in discesa del recupero, si procede adesso alla fase esecutiva del progetto, prevista entro la fine dell’estate, per giungere alla gara d’appalto entro fine anno, spiegano da Porta Terra.Soddisfatto anche l’Assessore ai lavori Pubblici Antonello Peru (Forza Italia), che segue ogni fase dalla procedura. «La riqualificazione dell’ex Cotonifico rappresenta uno degli interventi più attesi dalla città di Alghero - commenta - abbiamo voluto integrare il progetto con accorgimenti che possano finalmente risponde concretamente alla necessità di spazi adeguati e funzionali».