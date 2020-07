Red 13:14 Il Covid non ferma il Bosa antica La 13esima edizione dell’International chamber music festival si veste di nuovo: concerti dal vivo con grandi interpreti, concerti on-line, dirette streaming, approfondimenti via web e masterclass a distanza







Ma così come il mondo dell’arte in genere ha evitato che il Paese soccombesse nella paura e tormento durante il lockdown, attraverso un intrattenimento estemporaneo costante seppur fatto sovente dai balconi o dalle quattro mura domestiche, spinti dalla stessa onda anche gli organizzatori del Bosa antica non hanno voluto arrendersi ed in pieno accordo e sinergia con l’intera Amministrazione comunale, ed in particolare con il sindaco Piero Casula, l'assessore alla Cultura Alessandro Campus e l'assessore all’Istruzione Paola Pintus, hanno voluto realizzare un programma di eventi imperdibili nel pieno rispetto delle misure di contrasto del CoronaVirus.



Il presidente dell’Associazione InterArtes che organizza l’evento, Luca Virgilio, e la direttrice artistica del Bosa antica Jana Bitti, hanno così studiato un “Festival 4.0”, dove lo spettacolo dal vivo si incontra alla perfezione con le possibilità offerte dal web. Inoltre, si rinnova la proficua collaborazione con l’Associazione Ente concerti “Alba Passino” di Oristano, sotto la direzione artistica di Angela Oliviero, che consentirà di replicare alcuni dei sette concerti in cartellone anche nella città di Eleonora d’Arborea.



