Dinamo: firmato Eimantas Bendzius Il giocatore lituano, classe 1990, arriva alla corte di coach Gianmarco Pozzecco. Ala forte, arriva dal Rytas Vilnius per rinforzare il roster del Banco di Sardegna Sassari







Giocatore dalle grandi doti balistiche, che abbina taglia fisica ad ottime doti tecniche, Bendzius è un tiratore micidiale dall’arco, con la capacità di utilizzare il palleggio per costruirsi un tiro dentro l’area. Fortemente voluto dal general manager Federico Pasquini e da coach Gianmarco Pozzecco, l’ala rappresenta il giocatore ideale per lo scacchiere della Dinamo 2020/21, unendo taglia alla duttilità del ruolo, condita da Iq cestistico di livello.



Nato il 23 aprile 1990, a Klaipeda, in Lituania: ottimo prospetto, cresce nelle file del Rytas Vilnius. Mandato in prestito per farsi le ossa con il Perla Vilnius, debutta nella massima serie lituana a diciannove anni. Tornato al Lietuvos, esordisce nella massima competizione continentale, calcando i parquet di EuroLega ed EuroCup. Nel 2014/15, mette nel curriculum la prima esperienza fuori dal suo Paese natale, vestendo la maglia del Trefl Sopot, in Polonia, per poi approdare in Spagna dove, per tre anni, gioca con Rio Natura Obradorio. Dopo l’ottima esperienza nell’Acb spagnola, dove copre anche il ruolo di “tre” e chiude con 11punti di media, ritorna in Lituania. Al Rytas Vilnius è protagonista, nella stagione 2018/19, della vittoria della Coppa lituana: in squadra con lui c’è una vecchia conoscenza biancoblu: Rok Stipcevic. Nelle ultime due stagioni, in maglia Lietuvos, ha disputato l’EuroCup mettendo a referto 12punti di media prima della chiusura anticipata a causa dell’emergenza CoronaVirus. Giocatore di carattere, serio professionista votato all’etica del lavoro ed al continuo miglioramento, Eimantas ha voglia di vincere e crescere e rappresenta la pedina perfetta per una Dinamo sempre più europeo.



