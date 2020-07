Cor 11:05

Pall.Alghero, è divorzio con Peppe Mulas

La società algherese capitanata da Antonello Muroni annuncia il divorzio col responsabile tecnico del settore giovanile, coach Peppe Mulas

ALGHERO - «L’A.S.D. Scuola Addestramento alla Pallacanestro Alghero comunica che l’allenatore Peppe Mulas non fa più parte dello staff tecnico dell'Associazione. L’Associazione sportiva ringrazia coach Mulas per il ruolo svolto e per la professionalità dimostrata. Augurando allo stesso le migliori fortune». Con uno stringato comunicato stampa la Pall. Alghero comunica l'addio col responsabile tecnico del settore giovanile. Per Peppe Mulas (), allenatore esperto, molto preparato e ben voluto dai numerosi atleti, numerose soddisfazioni con i colorinegli ultimi anni.