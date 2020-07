Red 20:08 Fiamme a Nuoro, Sassari, Calasetta e Posada Oggi, venti incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, quattro hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale nelle località Ocripunzos, Scala Erre, C.Falchi e Sos Palones



CAGLIARI – Oggi (mercoledì), venti incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, quattro hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale nelle campagne di Nuoro, Sassari, Calasetta e Posada.



Il primo rogo è divampato nell'agro di Nuoro, in località Ocripunzos, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Nuoro, coadiuvata dal personale elitrasportato, da due squadre Forestas di Nuoro e dal Gauf del Cfva. Le fiamme hanno percorso circa un ettaro di pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle 14.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Sassari, in località Scala Erre, dove sono intervenuti tre elicotteri (compreso il Super Puma) provenienti dalle basi di Bosa, di Fenosu e di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sassari, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra locale Forestas del cantiere di Lu Traineddu, tre delle Compagnie barracellare di Porto Torres, di Stintino e di Sassari, e la locale squadra di volontari Misericordia . Le fiamme, non lontane da un parco eolico, ha percorso oltre 15ettari di terreni incolti e coltivati a grano. Le operazioni di spegnimento e bonifica dei mezzi aerei si sono concluse alle 17.



Il terzo rogo si è registra nell'agro di Calasetta, in località C.Falchi, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla pattuglia forestale della Stazione di Sant'Antioco, coadiuvata dal personale elitrasportato e da una squadra di volontari di Protezione civile. Le fiamme hanno percorso circa un ettaro di terreni agricoli ed incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.10.



Il quarto incendio è divampato nelle campagne di Posada, in località Sos Palones, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Siniscola, giunta sul posto con quattro unità a bordo di un blitz e di un'autobotte, coadiuvata nell'intervento dal personale Cfva elitrasportato. Le fiamme hanno percorso circa un ettaro di pascolo cespugliato e macchia meditterranea. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto e dalla vicinanza del punto di attingimento d'acqua, si sono concluse alle 17, mentre l'attività delle squadre a terra è tutt'ora in corso.