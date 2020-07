Red 10:06 Alghero riparte in musica Da domani, ogni venerdì un concerto al Bahai beach club con l´Alguer live. Protagonisti, Scacco matto, Tieni il tempo, Cover garden, Senza base, Dep quartet, Hollywood band e tanti altri







Nella foto: Maddalena Solinas, degli Scacco matto Commenti ALGHERO - La Riviera del corallo vuole ripartire. Alghero si vuole riprendere il proprio ruolo da protagonista nel panorama turistico sardo e lo vuole fare con la musica dal vivo. Ovviamente in sicurezza e con le distanze ancora imposte dal Governo nell’interesse generale. A scommettere su questo sentiero musicale è il Bahia beach club, rinnovato locale sulla spiaggia del Lido, in un ambiente fresco, estivo e rilassante.La direzione artistica ha scelto una programmazione complessa in cui intrattenimento e qualità si incontrano in perfetta sintonia all’interno di una rassegna che mira ad essere di riferimento nella difficile stagione post-Covid. Per raggiungere questo obiettivo i progetti musicali coinvolti arrivano da tutta la Sardegna e raccontano diverse influenze sonore. Il calendario prevede una serie di appuntamenti a cadenza settimanale nella serata di venerdì, tutti rigorosamente ad ingresso libero e con inizio dei concerti attorno alle, subito dopo il tramonto. Il compito di inaugurare il festival spetta domani, venerdì 10 luglio, agli Scacco matto, capitanati da Maddalena Solinas, voce sublime ed energia da vendere.La settimana successiva arriverà la tribute band più apprezzata in Sardegna. Infatti, il 17 luglio, direttamente da Cagliari, è in programma il concerto dei Tieni il tempo, con il loro omaggio agli 883 e Max Pezzali, in versione acustic trio. A seguire, venerdì 24, i musicisti di casa, i Cover garden ed il loro show incentrato sui grandi successi. Il 31, l’esperienza, la qualità e l’ironia dei sassaresi Senza base; il 7 agosto i Dep quartet, progetto dell’eclettico cantante e chitarrista portotorrese Gavino Depalmas. La data più importante della stagione, il 15 agosto, sarà affidata alla Hollywood band, direttamente da Tempio Pausania. Il sole che tramonta dietro Capo Caccia, i piedi sulla sabbia non più bollente, un drink di qualità e tanta musica dal vivo: non c’è niente di meglio per far rinascere la nostra splendida Alghero. Questa è la convinzione degli ideatori di Alguer live.Nella foto: Maddalena Solinas, degli Scacco matto