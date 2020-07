Red 19:49 Camion troppo alto: danneggiato il cavalcavia Oggi pomeriggio, è pervenuta alla Sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari, una richiesta di intervento per un autoveicolo troppo alto, che ha impattato nel cavalcavia di Predda Niedda, strada 18



SASSARI - Intorno alle 14 di oggi (giovedì), è pervenuta alla Sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari, una richiesta di intervento per un autoveicolo troppo alto, che ha impattato nel cavalcavia di Predda Niedda, strada 18. Sono giunte sul posto due squadre, Aps ed As.



Messa in sicurezza la zona e chiusa la strada, sono state effettuate le valutazioni sulle conseguenze strutturali del ponte a seguito dell'impatto. Presente una pattuglia della Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi del caso.