Contributi affitto: pubblicata graduatoria provvisoria ad Alghero

La documentazione integrativa e l’eventuale richiesta di opposizione dovrà essere inderogabilmente presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale dell’Ente (entro giovedì 23 luglio) a pena di definitiva esclusione. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 370/1268067 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13) o utilizzare l’indirizzo e-mail servizisociali@comune.alghero.ss.it scrivendo nell’oggetto “Cognome e nome–L.431/98 Info graduatoria”. Commenti ALGHERO - Con l’esito dell’istruttoria delle istanze presentate per il riconoscimento dei contributi ad integrazione del canoni di locazione, il Comune di Alghero ha pubblicato la graduatoria provvisoria del bando per i contributi per i canoni di affitto. Contestualmente, è stato inviato ai singoli richiedenti un sms comunicando l’esito della propria istanza. E’ possibile presentare opposizione alla graduatoria utilizzando il modulo disponibile sul sito internet istituzionale del Comune ed inviandolo via e-mail all’indirizzo web servizisociali@comune.alghero.ss.it.Chi ha ricevuto il messaggio con l'esito della propria istanza con la dicitura “Ammesso con riserva–Integrazione documentale”, dovrà inviare la documentazione richiesta compilando il modulo disponibile sul sito del Comune. La documentazione dovrà essere inviata in via prioritaria via e-mail all’indirizzo web servizisociali@comune.alghero.ss.it riportando nell’oggetto dell'e-mail “Cognome e nome– L.431/98 Modulo integrazione documentale”. La documentazione richiesta è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente.In via residuale, i moduli saranno disponibili in forma cartacea negli uffici dei Servizi sociali, in Largo San Francesco-Lo Quarter, e potranno essere consegnati compilati negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, il martedì ed il giovedì anche dalle 15.30 alle 17). Il tutto, nel rispetto delle norme di sicurezza, ovvero uso di maschere facciali, distanziamento fisico e igiene delle mani.La documentazione integrativa e l’eventuale richiesta di opposizione dovrà essere inderogabilmente presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale dell’Ente (entro giovedì 23 luglio) a pena di definitiva esclusione. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 370/1268067 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13) o utilizzare l’indirizzo e-mail servizisociali@comune.alghero.ss.it scrivendo nell’oggetto “Cognome e nome–L.431/98 Info graduatoria”.