Venerdì, il Cromatico di Raimondo Dore

Tra gli eventi artistici e culturali dell’estate algherese che dimostrano una grande capacità di richiamo ecco un appuntamento da non perdere; venerdì 17 luglio, al centro dei riflettori nel Giardino di Casa Gioiosa, nel Parco di Porto Conte (con ingresso gratuito ed inizio alle 21) sarà il pianista algherese Dore, alla testa del suo trio con Salvatore Maltana al contrabbasso e Massimo Russino alla batteria. Il progetto omaggia il linguaggio musicale che prende in prestito la “scala cromatica” e gioca sull’esaltazione dei contrasti, a partire dall’ironica contraddizione nei termini che il musicista individua nel concetto di musica e colore.



La manifestazione gode del patrocinio del Parco regionale di Porto Conte e della Provincia di Sassari, con la collaborazione di Rm management e Coop.Exploralghero. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare ai numeri 331/3400862, 331/9148037 e 393/8375771 o inviare una e-mail agli indirizzi web info@exploalghero.it o Mangiasardo@gmail.com.



