«Giorgia Vaccaro deve essere più vicina alle borgate»

«Come Comitato di borgata di Sa Segada-Tanca Farrà la invitiamo a frequentare l´agro e a coinvolgere maggiormente i produttori locali attraverso incontri, relazioni, progettualità», auspica polemicamente il presidente del Comitato Antonio Zidda

ALGHERO - «Apprendiamo dalla stampa riguardo la recente iniziativa intrapresa dall'assessora allo Sviluppo economico Giorgia Vaccaro, a favore dei produttori agricoli algheresi. Come Comitato di borgata di Sa Segada-Tanca Farrà la invitiamo a frequentare l'agro e a coinvolgere maggiormente i produttori locali attraverso incontri, relazioni, progettualità».Questo il polemico auspicio del presidente del Comitato Antonio Zidda, all'indomani della presentazione de “La rinascita inizia dalla spesa” [LEGGI] , l'iniziativa ha l’obbiettivo di sostenere le imprese dell’agroalimentare in questo delicato momento e che ha già portato qualche reazione politica [LEGGI] . «Indipendentemente dalle idee politiche di ciascuno non possiamo – prosegue Zidda - da oltre un anno, che sentirci orfani della presenza fisica e morale del ruolo dell'assessore allo Sviluppo economico».«Dopo decenni di abbandono delle borgate, la scorsa Amministrazione aveva timidamente iniziato ad affacciarsi oltre il ponte di Fertilia. Avevamo apprezzato lo sforzo, seppur insufficiente. Si trattava di un inizio. Oggi invece le borgate sono tornate nel dimenticatoio a livello di promozione e sviluppo territoriale. Auspichiamo che l'assessora Vaccaro e l'Amministrazione tutta possano comprendere il nostro bisogno e diritto di inclusione agendo di conseguenza. Siamo pronti a collaborare attivamente», conclude il presidente del Comitato di borgata di Sa Segada-Tanca Farrà.Nella foto: Antonio Zidda