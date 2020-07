Red 23:16 Le Musae Ensemble al Nuraghe Palmavera Domenica 19 luglio, alle 21, il Villaggio nuragico ospiterà il secondo appuntamento di Laborintus nell’estate algherese. L´evento, organizzato dall´Associazione musicale Laborintus, accompagnerà la platea all’insegna del dialogo musicale fra compositrici della storia della musica, dal Romanticismo ad oggi







Nella foto: Margherita Sussarellu Commenti ALGHERO - Sarà il Complesso nuragico di Palmavera, ad Alghero, a fare da cornice al secondo degli appuntamenti organizzati dall’Associazione musicale Laborintus, nel cartellone dell’estate algherese. Ad esibirsi, domenica 19 luglio, alle 21, sarà il trio femminile “Le Musae Ensemble”, composto da Laura Bianco al violino, Alessia Dall'Asta al flauto e Margherita Sussarellu al pianoforte (artista nota anche con lo pseudonimo letterario di Maggie S.Lorelli).La serata è patrocinata dal Comune di Alghero, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e alla cultura, ed è realizzata grazie al sostegno della Fondazione Alghero. «Incanteremo la platea nuragica con l’interessante narrazione musicale “Donne in musica/Women in arts” - racconta Sussarellu - un progetto volto alla riscoperta e alla valorizzazione della figura femminile nella musica e nelle arti. Abbiamo scelto per la serata musiche di compositrici e compositori affascinanti, che dialogano nel linguaggio universale della musica in un crescendo emotivo incessante che va dai tormenti dell'epoca romantica fino a toccare le corde più sensibili della musica contemporanea».Il progetto Donne in Musica/Women in arts è portato avanti dal Trio Musae Ensemble con il Trio Arcadia di Roma. Per assistere al concerto, che si svolgerà nell’area archeologica del Nuraghe Palmavera, gestita dalla Cooperativa “Silt-Sarda interpreti lingue e turismo”, è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 349/8024059. Il costo del biglietto è di 10euro.Nella foto: Margherita Sussarellu