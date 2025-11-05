Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaConcerti › Cap d´Any, Auriemma si scaglia su Moro
Cor 19:14
Cap d´Any, Auriemma si scaglia su Moro
Il vice coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Alghero, Alessio Auriemma, interviene a gamba tesa in replica alle dichiarazioni di Giampietro Moro sul Cap d’Any 2025-2026
Cap d´Any, Auriemma si scaglia su Moro

ALGHERO - «Leggo le dichiarazioni di Giampietro Moro e non posso non notare come il nervosismo della sinistra algherese emerga ogni volta che qualcuno osa ricordare la realtà dei fatti: il modello di Capodanno in tre giornate è quello ideato dal centrodestra nel 2023 ed è esattamente quello che la sinistra, solo un anno fa, aveva criticato e abbandonato. Oggi, di fronte al fallimento delle proprie formule “alternative”, tornano sui loro passi. Ne siam felici, ma Moro eviti di parlare di “patrimonio di tutti”: ammetta solo che non hanno avuto nuove idee».

«Fino a tre settimane fa la sinistra parlava di “grandi eventi da superare”, di “spese eccessive” e di “format da cambiare”. Ora si ritorna esattamente a ciò che funzionava: la piazza, gli artisti di livello nazionale e la promozione turistica, ma a sinistra manca l’onestà di riconoscere che quelle scelte erano giuste». «E poi il marchio di fabbrica di una sinistra fallita, con la solita allusione al fascismo. Perfino Prodi ha detto ai suoi che son ridicoli. Manca solo Moro ad accorgersene».

«Avremmo potuto, ma non ci siamo appuntati medaglie - conclude Auriemma - però ristabiliamo la verità: il Cap d’Any, così come lo conosciamo oggi, è figlio della visione culturale e turistica del centrodestra. Se oggi la sinistra si limita a copiarlo, senza neppure ammetterlo, è la prova che l’unica idea che sa mettere in campo è quella di chi c’era prima.»
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18:44
Max Pezzali per il Capodanno di Sassari
Il concerto nel Piazzale Segni. L´intramontabile frontman degli 883 era già stato ad Alghero per il Cap d´Any soltanto nel 2022. Sabato conferenza stampa a Palazzo Ducale
5/11/2025
Capodanno Alghero: Gabry Ponte, Kid Yugi, Raf
Ad Alghero il più grande palcoscenico a cielo aperto d’Italia. In piazza si parte il 29 dicembre col concerto di Raf. Il 30 dicembre Kid Yugi e Low-Red. Per la notte di San Silvestro, mercoledì 31, gran finale con Gabry Ponte. Le immagini dell´annuncio in conferenza stampa
6/11/2025
«Capodanno, format di successo per Alghero»
E´ l´ex sindaco Mario Conoci a complimentarsi col Cda della Fondazione Alghero per la proposta annunciata per il Cap d´any 2025-2026: Il successo di Alghero non appartiene mai a una singola parte politica, ma all’intera comunità
6/11/2025
Capodanno, serve meno ideologia e più lettura
Leggendo gli interventi dei Fratelli d’Italia, viene da pensare che la vera emergenza non sia il Capodanno, ma la comprensione dell’italiano. Nella nota stampa della consigliera Piccone da nessuna parte era scritto che il Capodanno non si sarebbe fatto
5/11/2025
Cap d´Any, Moro bacchetta Auriemma (FdI)
Il vice coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Alessio Auriemma, parla di ritorno al format del centrodestra per il Cap d´Any ma il consigliere comunale di Città Viva non ci sta: Cap d´Any è patrimonio ciascun cittadino algherese
10:00
Nuovi fondi per il Capodanno in Sardegna
Finanziamento che arriva dal Fondo unico nazionale per il turismo (Funt), pari a 651.320, somma che si va ad aggiungere al cofinanziamento della Regione Sardegna, già approvato dalla giunta regionale
6/11/2025
Insulæ Lab, nuova tappa a Sassari e Olbia
Protagonisti sul palco saranno Dado Moroni al pianoforte, Francesca Corrias flauto e voce Yanara Reyes MacDonald contrabbasso, voce e chitarra, Paolo Orlandi alla batteria
3/11L’ultimo Concerto grosso è con Haendel e Schnittke
31/10Le atmosfere sonore di Marco Scipione a Sassari
30/10Litfiba sul palco Alguer Summer Festival
30/10A Santa Maria di Betlem il trio Kadosséne
29/10Sabato Alghero abbraccia Maria Carta
30/10CantAlguer: venerdì 31 ottobre il gran finale
28/10New Trolls, il Barocco diventa rock
28/10Jazz Club: incontro tra maestri a Sassari e Cagliari
27/10L’arpa di Ierardi ai Mercoledì del Conservatorio
25/10Voci di donna, al Verdi le regine della musica
« indietro archivio concerti »
7 novembre
Incendio cabina Enel ad Alghero
6 novembre
Alghero festeggia la sua centenaria
7 novembre
Max Pezzali per il Capodanno di Sassari



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)