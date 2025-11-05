Alguer.it
Max Pezzali per il Capodanno di Sassari
Il concerto nel Piazzale Segni. L´intramontabile frontman degli 883 era già stato ad Alghero per il Cap d´Any soltanto nel 2022. Sabato conferenza stampa a Palazzo Ducale
SASSARI - Sarà Max Pezzali il protagonista del concerto di Capodanno a Sassari. L’icona del pop rock italiano, interprete dei sogni, delle mode e dei gusti di intere generazioni di giovani, è stato scelto dal Comune di Sassari per regalare alla città un evento di altissimo livello con cui salutare il 2025 e accogliere il prossimo anno con un carico di energia, di divertimento e di entusiasmo. Il concerto nel Piazzale Segni. L'intramontabile frontman degli 883 era già stato ad Alghero per il Cap d'Any soltanto nel 2022 ed era stato protagonista di una edizione memorabile. Sabato conferenza stampa a Palazzo Ducale.

Nella foto: Max Pezzali nel Piazzale della Pace ad Alghero nel dicembre 2022
