Red 8:16 Arte: Cristian Lubinu alla Cult La galleria algherese sui Bastioni Marco Polo presenta l´esposizione personale “Controllo apparente”. Il progetto installativo, curato da Valentina Piredda-Sardinia, è visitabile fino a venerdì 24 luglio







Come insieme, suggerirebbero assembramenti, percorsi sospesi su tavole che simulano strade da percorrere. L’interruzione dell’attraversamento che evoca da un lato cambi di rotta, dall’altro suggerisce precipizi a simboleggiare ricadute. Due mondi uno in alto, dal corpo scuro, uno in basso col corpo chiaro. Sono individui che occupano lo stesso spazio, per un certo momento appartengono allo stesso mondo. Ogni gruppo è portatore di codice. Sono codici differenti? In un simulato atrio sottostante, sotterraneo, l'artista ha inserito un personaggio perennemente illuminato dietro una grata, il cervello. E’ proprio questo elemento plastico, questa scultura, a guidare uno dei percorsi di lettura che rimanda all'origine dell’attuale opera d'arte di Cristian Lubinu.



L'evento si svolge in collaborazione con l'Associazione Fondo VP-Sardinia, Museo Casa Manno/Alghero, Nemapress edizioni e Salpare Roma-Alghero. Gli spazi della Galleria Cult sono dotati di due ingressi sui Bastioni, che permettono l'entrata e l'uscita in sicurezza. Fino al 24 luglio, sarà possibile visitare la mostra con distanziamento previsto. La Galleria è aperta tutti i giorni, dalle 19 alle 23. Altri orari anche su appuntamento, inviando una e-mail all'indirizzo web galleriacult@gmail.com.