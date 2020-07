Red 17:39 A Sassari un ambulatorio di riferimento per la Ttp L´Ambulatorio per i pazienti affetti dalla Porpora trombotico trombocitopenica (sindrome di Moschcowitz) si trova nel Centro Malattie della coagulazione di Sassari, al secondo piano del Palazzo Rosa







La Porpora trombotico trombocitopenica è una grave malattia rara del sangue, che si caratterizza per la formazione di agglomerati di piastrine che ostruiscono i vasi sanguigni e riducono l'ossigeno che viene apportato ad organi come reni, fegato, cuore e cervello. Può avere due forme: una ereditaria che, dopo la nascita, si manifesta con valori molto bassi di piastrine; un'altra, autoimmune, che si manifesta con diversi sintomi in età adolescenziale ed adulta. Commenti SASSARI - Al Centro Malattie della coagulazione di Sassari è operativo l'ambulatorio per i controlli dei pazienti affetti da Ttp, Porpora trombotico trombocitopenica (sindrome di Moschcowitz). Nell'ambulatorio, al secondo piano del Palazzo Rosa, vengono effettuati test e controlli clinici, visite ambulatoriali ed il monitoraggio dell’enzima “Adamts13”, la cui carenza determina appunto la sindrome.«Questa metodica - afferma il direttore del Centro Lucia Mameli - garantisce sia il supporto diagnostico per i reparti di Ematologia di tutta la Sardegna, sia per tutti i pazienti che, una volta superata l'acuzie, devono essere monitorati per le possibili recidive. In precedenza, per eseguire questo esame si dovevano inviare i campioni ematici fuori dalla Sardegna, oppure lo stesso paziente doveva affrontare un viaggio per il monitoraggio».La Porpora trombotico trombocitopenica è una grave malattia rara del sangue, che si caratterizza per la formazione di agglomerati di piastrine che ostruiscono i vasi sanguigni e riducono l'ossigeno che viene apportato ad organi come reni, fegato, cuore e cervello. Può avere due forme: una ereditaria che, dopo la nascita, si manifesta con valori molto bassi di piastrine; un'altra, autoimmune, che si manifesta con diversi sintomi in età adolescenziale ed adulta.