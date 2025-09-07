Cor 13:08 21 giovani in Servizio Civile a Sassari A dare il benvenuto erano presenti il sindaco Giuseppe Mascia, l´assessora alle Politiche educative Nicoletta Puggioni, i dirigenti dei settori interessati e il personale che formerà e guiderà i volontari in questo percorso



SASSARI - Sono stati presentati oggi a Palazzo Ducale i progetti di Servizio civile universale del Comune di Sassari finanziati dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale - Presidenza del Consiglio dei Ministri. “Conoscere per agire”, questo il nome del Programma presentato dall’Ente, è stato finanziato per 135.610 euro e darà la possibilità a 21 giovani di vivere per un anno un’esperienza importante all’interno della complessa quanto interessante macchina amministrativa.



A dare il benvenuto erano presenti il sindaco Giuseppe Mascia, l'assessora alle Politiche educative Nicoletta Puggioni, i dirigenti dei settori interessati e il personale che formerà e guiderà i volontari in questo percorso. I 21 giovani, 14 ragazze e 7 ragazzi, hanno un’età compresa tra i 19 e i 29 anni e diversi percorsi di studio alle spalle.



Il Settore Politiche educative, giovanili, sportive e patrimoniali, attraverso l’Informagiovani, con il progetto “InformAzione”, darà il benvenuto e seguirà 5 volontari; la Polizia Locale avrà due differenti percorsi: il Comando con il progetto “Consapevoli, connessi, coinvolti”, per 4 volontari e la Protezione civile con “Possiamo contare su di te?”, per altri 4. Il Settore Cultura e Turismo, con il sistema bibliotecario e l’Archivio storico, sarà impegnato nel progetto “Un luogo di cui parlare”, per 8 volontari. Volontari e volontarie impareranno e saranno coinvolti per un anno nelle attività inerenti ai settori e ai servizi a cui sono stati assegnati.