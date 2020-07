Red 21:09 Un´agenda rossa per non dimenticare L’anniversario della strage di Via D’Amelio: il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha consegnato un’agenda rossa, simbolo di legalità, al prefetto Maria Luisa D´Alessandro ed al vicequestore vicario Francesco Borrè nel parco dedicato ad Emanuela Loi, in Via Montello, a Sassari







«Il ricordo rimane indelebile, anche perché la Sardegna ha pagato in prima persona con la vita di Emanuela Loi, tra l’altro prima donna della Polizia a morire in servizio, un tributo pesantissimo alla lotta alla mafia», ha concluso il presidente della massima assise sarda. La cerimonia è stata sobria e discreta.



Michele Pais, aderendo all’iniziativa della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ha consegnato al prefetto l’agenda rossa, in ricordo di quella da cui il giudice Borsellino non si separava mai. Un gesto simbolico, per non dimenticare quel 19 luglio del 1992 in cui il giudice Borsellino, Emanuela Loi e gli altri agenti della scorta sacrificarono la loro vita per la Patria.



