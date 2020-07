Red 8:15 Cuccu: interpellanza per la Lung unit regionale «Creare una Lung Unit regionale per i pazienti affetti da problemi pneumologici», è la proposta della consigliera regionale del Movimento 5 stelle, che ha presentato un´interrogazione al presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ed all’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, per quanto riguarda le cure ai pazienti affetti da problemi pneumologici







Nella foto: il consigliere regionale Carla Cuccu Commenti CAGLIARI - La consigliera regionale e segretaria della Commissione Sanità e politiche sociali del Movimento 5 stelle Carla Cuccu ha presentato un'interrogazione al presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ed all’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, per quanto riguarda le cure ai pazienti affetti da problemi pneumologici. Un problema che è stato al centro di un tavolo tecnico per rimodulare la rete endoscopica regionale.«In questa occasione – ha dichiarato l’esponente pentastellata – era stato posto l’accento sulla necessità di affiancare al sistema Hub & Spoke, un altro sistema di reti integrate che abbia come obiettivo quello di garantire una forte efficacia delle cure in tutta la Sardegna». Nel documento che è stato redatto alla fine dei lavori, si era deciso di istituire due Centri Hub di Pneumologia interventistica nei presidi ospedalieri di secondo livello di Cagliari e di Sassari, un Centro Spoke rinforzato nell’Ats di Nuoro.«Ad oggi – denuncia Cuccu – c’è un solo Reparto di Chirurgia toracica per le attività di diagnosi e terapia invasiva endoscopica specifiche della Pneumologia interventistica in ambito regionale. Una struttura priva di strumenti adeguati e di personale in cui non è possibile garantire l’assistenza ai pazienti e la reperibilità per tutto il giorno. Una situazione di disagio che costringe i malati a recarsi nelle strutture della penisola o all’estero». Carla Cuccu chiede alla Regione di attuare immediatamente la proposta di rete di pneumologia interventistica e di creare, nell’ospedale Businco di Cagliari, una Lung unit regionale che assicuri ai malati un adeguato percorso terapeutico.Nella foto: il consigliere regionale Carla Cuccu