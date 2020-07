Red 16:53 Uniss: i corsi di laurea diventano sessanta L´Università degli studi di Sassari rilancia l´offerta e scala la classifica Censis, dov´è seconda. Presentata questa mattina l´offerta formativa 2020-2021







Le novità sono le magistrali in “Gestione dei flussi migratori” ed “Innovation management for sustainable tourism”, nonché il corso di laurea triennale in "Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia”, abilitante alla professione sanitaria di tecnico di radiologia medica. Aumentano anche i corsi internazionali che diventano otto (erano sei l’anno scorso), di cui tre interamente in lingua inglese: Wildlife management, conservation and control oltre ai due citati corsi di laurea magistrale di nuova istituzione.



Le attività didattiche si svolgono nelle sedi dell'ateneo a Sassari, Alghero, Olbia, Nuoro ed Oristano. Le lezioni saranno nuovamente in presenza nelle aule, con riaperture degli spazi in totale sicurezza, nel rispetto delle distanze minime e con accorgimenti utili a evitare gli assembramenti. Nel contempo, sarà garantita la fruizione anche da remoto delle attività didattiche. Le iscrizioni per i corsi ad accesso libero ed anni successivi al primo, immatricolazioni ed iscrizioni saranno aperte da sabato 1 agosto a domenica 18 ottobre. L'elenco dei corsi disponibili è on line sul sito dell'Uniss.



