Red 22:16 Lucarelli inaugura lo Street books Il festival prende il via domani, con una serata ricca di ospiti: con l´autore noir, anche le scrittrici Veronica Galletta e Cinzia Novati e lo sceneggiatore Bepi Vigna. Fino a domenica uno show on-line, per cinque giorni di lettura, arte, musica e satira







DOLIANOVA – Sarà Carlo Lucarelli, tra i più amati autori di letteratura noir in Italia, il primo grande ospite della quinta edizione del festival "Street books", che quest'anno, dalla sua sede storica di Dolianova, migra su internet per diventare un vero e proprio show televisivo dal titolo "Nudi e crudi". Appuntamento a partire dalle 18.30 di domani, mercoledì 22 luglio, per due ore di libri, musica, satira e spettacolo, condotte dal direttore artistico Gerardo Ferrara e Vito Biolchini e, on-line, su tutte le principali piattaforme (Streetbooks, Youtube, Facebook, Instagram, Twitch e Vimeo).Saranno tanti gli ospiti in scaletta, sia collegati on-line, sia presenti in studio: con Lucarelli, che parlerà del suo ultimo romanzo "L'inverno più nero. Un'indagine del commissario De Luca", la serata proporrà le scrittrici Veronica Galletta e Cinzia Novati (che presenteranno i libri "Le Isole di Norman" e "Piciochedda Stràngia") e lo sceneggiatore Bepi Vigna che, nel "Var sport" condotto da Nicola Muscas, presenterà "Un viaggio lungo 100 anni. Storia del Cagliari calcio a fumetti". Con lui anche Fabrizio Passerotti, che regalerà al festival alcuni brevi monologhi ispirati al libro e ad un leggendario giocatore del Cagliari dello scudetto: Comunardo Niccolai.Ma nello studio di Dolianova non mancheranno le sorprese, garantite dalla redazione di "Lercio", che interagirà in diretta con ospiti ed ascoltatori e regalerà momenti di satira. Spazio anche alla musica con la Street books band (con la voce di Stefania Secci Rosa, Francesca Puddu alla chitarra e Francesco Moreno al basso), mentre ad interpretare i ruoli speciali di barista e libraia saranno le attrici Tiziana Troja e Marta Proietti Orzella. Se "Sei libri in sessanta secondi" saranno presentati da Federica Loddo, l'illustratrice Carol Rollo avrà il compito di raccontare quello che succederà in studio.A completare la prima giornata del festival ci sarà un approfondimento video curato dallo staff di Street books, il "Quiz zone", che vedrà protagonisti gli spettatori da casa, e la "Divina commedia" in versione "rap battle" con Fabrizio Mocci e Francis Global. Organizzato dall'associazione Miele amaro, il Circolo dei lettori, il festival è sostenuto dal Comune di Dolianova, con gli Assessorati regionali al Turismo, alla Pubblica istruzione e spettacolo.