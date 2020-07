Cor 11:00 Usini, Calici di stelle il 10 Agosto Vino e prodotti tipici in un ristorante a cielo aperto per gustare le bontà del territorio. L’iniziativa è promossa dall’Associazione nazionale Città del Vino proprio per i Comuni e le città aderenti all’associazione, tra le quali Usini, e dal Movimento Turismo del Vino per quanto concerne le aziende iscritte







Usini sarà uno dei soli tre comuni sardi ad attuare la manifestazione, insieme a Dorgali e Tempio. L’iniziativa è promossa dall’Associazione nazionale Città del Vino proprio per i Comuni e le città aderenti all’associazione, tra le quali Usini, e dal Movimento Turismo del Vino per quanto concerne le aziende iscritte. «Siamo in un periodo veramente particolare – ha detto l’assessore all’agricoltura e attività produttive Giovanni Antonio Sechi, tra l’altro Consigliere Nazionale e Coordinatore regionale per la Sardegna delle Città del Vino – che purtroppo ci ha già portato ad annullare la Rassegna enologica “Vini di Coros”. Ora, viste le graduali riaperture, pensiamo che Calici di Stelle possa essere uno strumento per dare un contributo all’economia locale legata alla vitivinicoltura, oltre che confermarsi vetrina gradita per i vini del nostro paese».



