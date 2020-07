Red 22:29 Fiamme nell´Isola Oggi, diciotto incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, quattro hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Villaspeciosa, Oniferi, Pula e Dolianova







Il primo rogo è divampato nell'agro di Villaspeciosa, in località Mitza di Monte Truxionis, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Pula e di Marganai ed il Super Puma proveniente dalla base di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalle Stazioni di Capoterra e di Siliqua, coadiuvate dal personale eliportato, da una squadra Forestas del cantiere di Siliqua-Campanassisa, una di Forestas del cantiere di Monastis-Santa Lucia, una di volontari Acsm di Uta, una di volontari Pan di Siliqua ed una di volontari Arci di Assemini. Le fiamme hanno percorso circa 2ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.50.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Oniferi, in località Cuc.ru 'e sae Corbedda, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Farcana e di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Orani, coadiuvata dal personale eliportato, da due squadre Forestas dei cantieri di Monastir e di Sinnai, una dei Vigili del fuoco di Cagliari, una della Compagnia barracellare di Sestu ed una di volontari Orsa Santa Lucia Monastir. Le fiamme hanno percorso circa 2ettari, di aree agricole interessate da case sparse. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.



Il terzo rogo si è registrato nell'agro di Pula, in località C-Sagora, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Pula e di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Pula, coadiuvata dal personale eliportato, il Gauf-Cfva di Cagliari, da una squadra Forestas del cantiere di Pula-Arcu is Molas ed una Forestas del cantiere di Sarroch-Sa Stria. Le fiamme hanno percorso circa 2ettari di terreni incolti e canneto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.



