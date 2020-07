Red 11:01 Centri educativi e aggregazione per i bambini: nuovo bando Il Comune di Porto Torres ha pubblicato nel suo sito internet istituzionale, nella sezione “Avvisi e scadenze”, la manifestazione d´interesse per la realizzazione di attività rivolte a bambini di età compresa fra i tre ed i quattordici anni, per la stagione estiva in corso







I partecipanti alla precedente manifestazione d'interesse, risultati assegnatari di un contributo, non potranno ripresentare la domanda. L'obiettivo dell’iniziativa è incrementare gli interventi potenziando i centri estivi diurni, i servizi socio educativi territoriali ed i centri con funzione educativa e ricreativa.



Sarà stilata una graduatoria e potranno essere finanziate fino a dieci proposte, con un contributo massimo di 4mila euro. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre giovedì 30 luglio, via Pec, all'indirizzo web comune@pec.comune.porto-torres.ss.it. Commenti PORTO TORRES – Il Comune di Porto Torres ha pubblicato nel suo sito internet istituzionale, nella sezione “Avvisi e scadenze”, la manifestazione d'interesse per la realizzazione di attività rivolte a bambini di età compresa fra i tre ed i quattordici anni, per la stagione estiva in corso. Possono presentare domanda associazioni sportive, culturali, di volontariato e cooperative sociali.I partecipanti alla precedente manifestazione d'interesse, risultati assegnatari di un contributo, non potranno ripresentare la domanda. L'obiettivo dell’iniziativa è incrementare gli interventi potenziando i centri estivi diurni, i servizi socio educativi territoriali ed i centri con funzione educativa e ricreativa.Sarà stilata una graduatoria e potranno essere finanziate fino a dieci proposte, con un contributo massimo di 4mila euro. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre giovedì 30 luglio, via Pec, all'indirizzo web comune@pec.comune.porto-torres.ss.it.