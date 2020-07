Red 15:14 Concerti: Mille baci ad Alghero Domani sera, il Piazzale de Lo Quarter, ospiterà il concerto di Patrizia Cirulli. Nel corso della serata, la pluripremiata cantautrice milanese proporrà alcuni brani tratti dal suo disco (Egea music, 2016), che contiene trasposizioni in musica di liriche di alcune tra le più importanti voci della poesia mondiale (tra gli altri, Garcia Lorca, Frida Kahlo, Catullo, Eduardo De Filippo, Oscar Wilde, Merini e Quasimodo)







Non mancheranno, durante il concerto, incursioni nella tradizione cantautorale italiana (da De André a Tenco, da Lauzi a Battiato) e la recentissima rilettura in acustico di uno dei brani più intimisti di Achille Lauro, “C’est la vie”, distribuita dall’etichetta algherese “La stanza nascosta records”, del produttore e polistrumentista Salvatore Papotto. Cirulli, tre volte vincitrice del Premio Lunezia, tre volte finalista al Premio Tenco, vanta collaborazioni, tra gli altri, con Sergio Cammariere, Mario Venuti, Pacifico, Mario Lavezzi, Pino Mango, Paolo Bonfanti, Carlo Marrale, Luigi Schiavone, Giorgio Cordini e Vince Tempera.



«E' una cantautrice milanese dalla voce “insolita e straordinaria”», disse di lei Lucio Dalla. Ha attualmente all’attivo tre album: “Qualcosa che vale” (2012), “Mille baci” (Egea music, 2016) e “Sanremo d’autore”(Egea Music, 2018).



Nella foto: Patrizia Cirulli Commenti ALGHERO – Domani, mercoledì 29 luglio, alle 21, nel Piazzale de Lo Quarter, ad Alghero, con ingresso libero, Patrizia Cirulli sarà in concerto con “Mille baci”. Nel corso della serata, la pluripremiata cantautrice milanese proporrà alcuni brani tratti dal fortunato Mille baci (Egea music, 2016), che contiene trasposizioni in musica di liriche di alcune tra le più importanti voci della poesia mondiale (tra gli altri, Garcia Lorca, Frida Kahlo, Catullo, Eduardo De Filippo, Oscar Wilde, Merini e Quasimodo).Non mancheranno, durante il concerto, incursioni nella tradizione cantautorale italiana (da De André a Tenco, da Lauzi a Battiato) e la recentissima rilettura in acustico di uno dei brani più intimisti di Achille Lauro, “C’est la vie”, distribuita dall’etichetta algherese “La stanza nascosta records”, del produttore e polistrumentista Salvatore Papotto. Cirulli, tre volte vincitrice del Premio Lunezia, tre volte finalista al Premio Tenco, vanta collaborazioni, tra gli altri, con Sergio Cammariere, Mario Venuti, Pacifico, Mario Lavezzi, Pino Mango, Paolo Bonfanti, Carlo Marrale, Luigi Schiavone, Giorgio Cordini e Vince Tempera.«E' una cantautrice milanese dalla voce “insolita e straordinaria”», disse di lei Lucio Dalla. Ha attualmente all’attivo tre album: “Qualcosa che vale” (2012), “Mille baci” (Egea music, 2016) e “Sanremo d’autore”(Egea Music, 2018).Nella foto: Patrizia Cirulli