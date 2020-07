Red 16:41 Stanza sonora: atto quarto ad Alghero Domenica, sotto gli archi di Sant’Elmo, nel centro storico, si terrà il quarto evento concertistico della “Stanza Sonora”, progetto musicale contemporaneo ideato dall´artista algherese Mauro Uselli







Ogni domenica, il repertorio cambia: il comune denominatore è sempre il classico, il romantico e i grandi autori. Ma l’estro del maestro si rinnova ed improvvisa: oltre ai grandi classici, Uselli trova spunto per improvvisazioni ed effetti sonori di grande maestria tecnica. Ed ogni volta, è come assistere ad un evento concertistico nuovo: i brani classici sono riadattati per flauto traverso e le improvvisazioni sono frutto di emozioni atmosferiche. La “Stanza sonora”, nella sua genuinità musicale è diventato un appuntamento fisso per un pubblico di appassionati e di grandi amanti della musica classica che si incontrano nella piazzetta antistante gli archi di Sant’Elmo.



Questa domenica, saranno protagoniste le musiche di Carl Philipp Emanuel Bach, compositore organista e clavicembalista tedesco, il secondo e più famoso figlio di Johann Sebastian Bach. Il nuovo appuntamento verrà impreziosito dal virtuoso pianista algherese Riccardo Pinna, giovane musicista concertista, diplomato al Conservatorio di Sassari con lode. Numerose le sue collaborazioni pianistiche nazionali con grandi solisti ed interpreti; è direttore del Coro di Baratz di Villa Assunta e ha partecipato e vinto diversi concorsi nazionali. Il momento clou si terrà quando i due artisti si esibiranno in un duetto d’eccezione, per chiudere il concerto.



Nella foto: Riccardo Pinna e Mauro Uselli Commenti ALGHERO - Domenica 2 agosto, sotto gli archi di Sant’Elmo, nel centro storico di Alghero, si terrà il quarto evento concertistico della “Stanza Sonora”, progetto musicale contemporaneo ideato dall'artista algherese Mauro Uselli. L’inaspettata rassegna che Uselli ha voluto dedicare alla sua città entra nel vivo degli eventi che allieteranno i cittadini ed i vacanzieri ogni domenica mattina. La città catalana si sveglia sulle note che, in filodiffusione, danzeranno per le mura antistanti la Madonnina. La rassegna era stata studiata per accompagnare le domeniche di luglio, ma visto il seguito di un pubblico sempre più folto, gli appuntamenti proseguiranno oltre Ferragosto. L’evento musicale inizierà, come di consueto, alle 8.30, ad ingresso è libero.Ogni domenica, il repertorio cambia: il comune denominatore è sempre il classico, il romantico e i grandi autori. Ma l’estro del maestro si rinnova ed improvvisa: oltre ai grandi classici, Uselli trova spunto per improvvisazioni ed effetti sonori di grande maestria tecnica. Ed ogni volta, è come assistere ad un evento concertistico nuovo: i brani classici sono riadattati per flauto traverso e le improvvisazioni sono frutto di emozioni atmosferiche. La “Stanza sonora”, nella sua genuinità musicale è diventato un appuntamento fisso per un pubblico di appassionati e di grandi amanti della musica classica che si incontrano nella piazzetta antistante gli archi di Sant’Elmo.Questa domenica, saranno protagoniste le musiche di Carl Philipp Emanuel Bach, compositore organista e clavicembalista tedesco, il secondo e più famoso figlio di Johann Sebastian Bach. Il nuovo appuntamento verrà impreziosito dal virtuoso pianista algherese Riccardo Pinna, giovane musicista concertista, diplomato al Conservatorio di Sassari con lode. Numerose le sue collaborazioni pianistiche nazionali con grandi solisti ed interpreti; è direttore del Coro di Baratz di Villa Assunta e ha partecipato e vinto diversi concorsi nazionali. Il momento clou si terrà quando i due artisti si esibiranno in un duetto d’eccezione, per chiudere il concerto.Nella foto: Riccardo Pinna e Mauro Uselli