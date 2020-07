Red 23:09 Incendi: giovedì caldo per l´Isola Oggi, ventuno incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, sei hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Orroli, Uta, Triei, Orune, Escalaplano e Samassi



CAGLIARI – Oggi (giovedì), ventuno incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, sei hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Orroli, Uta, Triei, Orune, Escalaplano e Samassi.



Il primo rogo è divampato nell'agro di Orroli, in località Nuraghe Salonis, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Isili, coadiuvata dal personale eliportato. Le fiamme hanno percorso circa 1,5ettari di pascoli cespugliati. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 12.36.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Uta, in località Pianu Zippiri, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Pula e di Marganai, il Super Puma dalla base di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Capoterra, coadiuvata dal personale eliportato, dal Gauf-Cfva di Cagliari, da tre squadre dei Vigili del fuoco di Cagliari, una di Forestas del cantiere di Monastir-Santa Lucia e da cinque di volontari delle associazioni di Avad di Decimoputzu, Acsm di Uta, L'Aquila-Assemini, Decimomannu-Terrubia, Capoterra-Misericordia. Le fiamme hanno percorso circa 17ettari di incolti, rimboschimento eucaliptus. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.



Il terzo rogo si è registrato nell'agro di Triei, in località Ardali, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Baunei, coadiuvata dal personale eliportato, dal Gauf-Cfva, da due squadre Forestas dei cantieri di Baunei-Pedra de Claru e di Baunei-Sinbrancamentu, una dei Vigili del fuoco di Lanusei. Le fiamme hanno percorso circa mezzo ettaro di sughereta. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.44.



Il quarto incendio è divampato nelle campagne di Orune, in località Sonorche, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bitti, coadiuvata dal personale eliportato, da due squadre Forestas deI cantieri di Orune-Cuccumacche e di Bitti-Crastazza e da una di volontari della associazione di Protezione civile orunese. Le fiamme hanno percorso circa mezzo ettaro di bosco rado. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.15.



Il quinto rogo si è sviluppato nell'agro di Escalaplano, in località Sa Serra, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Escalaplano, coadiuvata dal personale eliportato. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.



Il sesto incendio si è registrato nelle campagne di Samassi, in località Su Punteddu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di Sanluri, coadiuvata dal personale eliportato, Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.