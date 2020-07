Cor 11:11 Tavolo per l’Alta formazione artistica in Ministero Nuovo tavolo per l’Alta formazione artistica. Incontro al ministero. Presente all’incontro una consistente componente sarda, tra cui Antonio Bisaccia, Presidente della Conferenza dei Direttori delle Accademie di Belle Arti







Presente all’incontro una consistente componente sarda: Antonio Bisaccia, Presidente della Conferenza dei Direttori delle Accademie di Belle Arti, Antonio Ligios, Presidente della Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica e Giovanni Floris, Presidente della Conferenza dei Presidenti dei Conservatori di Musica. Insieme a loro Giovanna Cassese, Presidente della Conferenza dei Presidenti e Direttori Isia. Commenti SASSARI - Nei giorni scorsi il ministro per l’Università Gaetano Manfredi ha incontrato i presidenti delle istituzioni Afam (alta formazione artistica, musicale e coreutica) per avviare un lavoro congiunto che ha come unico obiettivo quello di valorizzare il campo delle arti. Il tavolo di lavoro punta a far emergere le eccellenze e tutelare l’alta formazione artistica e al tempo stesso la cultura italiana.Un’azione che avvia il percorso verso un disegno di legge delega che riorganizzi il sistema delle istituzioni Afam, aumentando i fondi per le borse di studio e creando i presupposti per rafforzare l’internazionalizzazione.Presente all’incontro una consistente componente sarda: Antonio Bisaccia, Presidente della Conferenza dei Direttori delle Accademie di Belle Arti, Antonio Ligios, Presidente della Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica e Giovanni Floris, Presidente della Conferenza dei Presidenti dei Conservatori di Musica. Insieme a loro Giovanna Cassese, Presidente della Conferenza dei Presidenti e Direttori Isia.