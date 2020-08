Red 21:22 Da sabato, i parcheggi in Piazza dei 45 Da oggi, si possono lasciare le autovetture dalle 8 alle 2. Sarà sosta vietata il giovedì, per consentire lo svolgimento del mercato







STINTINO – Tornano i parcheggi in Piazza dei 45: lo stabilisce la nuova ordinanza del sindaco di Stintino Antonio Diana. A partire da oggi (sabato), infatti, e fino a domenica 13 settembre, si potrà nuovamente lasciare l'auto in sosta sulla piazza dedicata ai fondatori del paese.L'orario consentito è dalle 8 alle 2. Invece, la sosta sarà vietata il giovedì (in occasione dello svolgimento del mercato) e nelle giornate in cui si svolgeranno eventuali pubbliche manifestazioni. All'ingresso del paese, nella zona del cimitero, è disponibile anche un'altra area parcheggi per automobili, bus e motocicli.