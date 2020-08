Red 15:11 I bambini imparano nella fattoria di Olmedo L’azienda agricola Cumpanzos di Olmedo, specializzata nella produzione di zafferano biologico certificato ed iscritta all’albo regionale delle Fattorie didattiche della Sardegna, quest´estate, nel rispetto delle linee guida contenute nel dpCm 17 maggio 2020 ha aperto le porte ai bambini con le attività di fattoria estiva







Mercoledì 29 luglio, data che ha segnato la metà del loro percorso didattico, hanno realizzato un murales su una grande pietra che loro riconoscono come una mucca. Accompagnati da Carlo Demontis, laureando all'Accademia di Belle arti “Mario Sironi” di Sassari e dagli operatori della fattoria, hanno disegnato e colorato l'animale che vedono nella pietra. «Il risultato – commenta la titolare dell'azienda Vannina Fadda - è per me spettacolare: una mucca con tre occhi tutta colorata con i soli colori primari». Commenti OLMEDO - L’azienda agricola Cumpanzos di Olmedo, specializzata nella produzione di zafferano biologico certificato ed iscritta all’albo regionale delle Fattorie didattiche della Sardegna, quest'estate, nel rispetto delle linee guida contenute nel dpCm 17 maggio 2020 ha aperto le porte ai bambini con le attività di fattoria estiva. Alla proposta hanno risposto quindici bambini, di età dai tre ai nove anni che, per tre mattine a settimana, si incontrano in campagna ed imparano a produrre cibo, a scoprirne il gusto, a riconoscere le piante ed a chiamarle con il loro nome, a riscoprire il piacere di stare all'aria aperta ed a stretto contatto con la natura, che è viva e va rispettata, ad inventare giochi in libertà.Mercoledì 29 luglio, data che ha segnato la metà del loro percorso didattico, hanno realizzato un murales su una grande pietra che loro riconoscono come una mucca. Accompagnati da Carlo Demontis, laureando all'Accademia di Belle arti “Mario Sironi” di Sassari e dagli operatori della fattoria, hanno disegnato e colorato l'animale che vedono nella pietra. «Il risultato – commenta la titolare dell'azienda Vannina Fadda - è per me spettacolare: una mucca con tre occhi tutta colorata con i soli colori primari».