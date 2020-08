Red 12:29 La generosità dei cacciatori per la Pediatria Consegnate dall´associazione “La nobile stanziale” le apparecchiature che saranno utili nella gestione delle attività del reparto dell´Azienda ospedaliero universitaria di Sassari







Nata circa un anno fa, l'associazione presieduta da Giuseppe Arru, al suo interno ha autogestite di caccia della provincia di Sassari, del Campidano, dell'Oristanese, del Cagliaritano e dell'Iglesiente. Un'associazione che raggruppa circa 2mila cacciatori, che operano su oltre 40mila ettari di terreno. L'associazione, con le stesse autogestite, si occupa anche della gestione delle riserve di caccia dove insistono pernici e lepri. L'importante donazione consentirà di arricchire la dotazione delle apparecchiature a disposizione della Pediatria e contribuirà alla gestione delle attività del reparto e del day hospital. Si tratta, infatti, di un elettrocardiografo, un monitor funzionante a rete ed a batteria ricaricabile con stampante integrata, completo di sonda a dito pediatrica riutilizzabile, di un tubo bracciale anche per adulto e completo di carrello. A questi, si aggiungono un sistema di monitoraggio “Bed-side”, due letti da ospedale articolati con sponde e due comodini da degenza.



Alla consegna, oltre al direttore della struttura Roberto Antonucci, con alcuni medici ed infermieri, erano presenti il direttore sanitario aziendale Bruno Contu, il vicepresidente dell’associazione Ausonio Pinna (che ha portato i saluti di Arru e del segretario Antonio Angius) ed una piccola rappresentanza dell'associazione. «Un'iniziativa che arriva dalla base –ha sottolineato Contu – che ci colpisce, viste anche le attrezzature che l'associazione sta donando. Siamo contenti e vorremmo che portaste il nostro grazie, quello dell'ospedale e dell'Azienda, ai vostri associati». «Ci fa piacere che l’associazionismo abbia grande sensibilità nei confronti delle problematiche sanitarie, in particolare quelle della Pediatria – ha rilanciato Antonucci – in un momento difficile come quello che si sta vivendo in questo periodo». «Siamo contenti di aver fatto questo – ha aggiunto Pinna – e abbiamo dato la nostra disponibilità per qualsiasi esigenza. Così ci siamo impegnati per far avere quello che serve alla struttura e perché il servizio che rende possa tornare utile a tutti».



