Red 17:21 Consorzio Riviera del corallo: Montalto nuovo presidente Si è riunita ieri l’assemblea dei soci del Consorzio turistico Riviera del corallo per il rinnovo del Consiglio direttivo, dopo le dimissioni della presidente uscente Elisa Fonnesu







Fanno parte del rinnovato Direttivo Lelle Coghene, Giorgio Cau, Domenico Giorico, Sandro Delias, Alessandro Pesapane, Giancarlo Piras, Lorenzo Sagrati e Davide Simula che, all’unanimità, hanno nominato Marco Montalto nuovo presidente del Consorzio. Il suo nome era già circolato con insistenza subito dopo le dimissioni di Fonnesu



Montalto, 40enne imprenditore del turismo digitale e socio fondatore di Mentefredda, è il più giovane presidente del “Riviera del corallo” ed il secondo scelto al di fuori della categoria degli albergatori. Questo, a significare l’ulteriore sforzo verso la realizzazione di un Consorzio di filiera, che raccolga tutte le categorie economiche che vivono e lavorano di turismo nella nostra città: dal settore nautico, alla ristorazione, all’intrattenimento, commercio, servizi e extra-ricettività, oltre alla solida base delle strutture ricettive classificate.



Nella foto: il nuovo presidente Marco Montalto Commenti ALGHERO – Si è riunita ieri (mercoledì) l’assemblea dei soci del Consorzio turistico Riviera del corallo per il rinnovo del Consiglio direttivo, dopo le dimissioni della presidente uscente Elisa Fonnesu [LEGGI] . Volti nuovi e vecchie certezze a segnare elementi di continuità con il passato ed il grande desiderio di rinnovamento da parte di una classe imprenditoriale, quella turistica, impaziente di agire adottando nuovi schemi ed essere riconosciuta per l’effettivo valore che riveste nell’economia cittadina.Fanno parte del rinnovato Direttivo Lelle Coghene, Giorgio Cau, Domenico Giorico, Sandro Delias, Alessandro Pesapane, Giancarlo Piras, Lorenzo Sagrati e Davide Simula che, all’unanimità, hanno nominato Marco Montalto nuovo presidente del Consorzio. Il suo nome era già circolato con insistenza subito dopo le dimissioni di Fonnesu [LEGGI] Montalto, 40enne imprenditore del turismo digitale e socio fondatore di Mentefredda, è il più giovane presidente del “Riviera del corallo” ed il secondo scelto al di fuori della categoria degli albergatori. Questo, a significare l’ulteriore sforzo verso la realizzazione di un Consorzio di filiera, che raccolga tutte le categorie economiche che vivono e lavorano di turismo nella nostra città: dal settore nautico, alla ristorazione, all’intrattenimento, commercio, servizi e extra-ricettività, oltre alla solida base delle strutture ricettive classificate.Nella foto: il nuovo presidente Marco Montalto