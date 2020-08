A.B. 21:33 Rinasce il Tc Olmedo Dopo tanti anni di inattività rinasce il Tennis club Olmedo, grazie alla determinazione di un gruppo di appassionati che attraverso l’Associazione sportiva dilettantistica costituita ha ridato vita ai campi dell’impianto sportivo “Pintore-Caddeo”







Commenti OLMEDO - Dopo tanti anni di inattività rinasce il Tennis club Olmedo, grazie alla determinazione di un gruppo di appassionati che attraverso l'Associazione sportiva dilettantistica costituita ha ridato vita ai campi dell'impianto sportivo "Pintore-Caddeo". La "mission" dell'Asd Tc Olmedo consiste nel creare le condizioni favorevoli e le opportunità per consentire, alle persone di tutte le fasce d'età, di poter praticare lo sport del tennis in un contesto favorevole per la socializzazione e l'integrazione.Questo, secondo principi e valori che si possono così riepilogare: sport per tutti, da zero a cent'anni, per tutti i livelli di pratica; socialità e benessere, sia individuale, sia sociale, mediante la pratica dello sport; peculiarità della proposta sportiva basata sulla competenza degli istruttori e dei tecnici e sul suo orientamento all'individuo singolo ed in gruppo. Il Direttivo ed il responsabile tecnico hanno come obiettivo principale quello di sviluppare una scuola tennis per avvicinare i bambini ed i ragazzi di Olmedo al gioco del tennis e quello di creare un movimento amatoriale che crei condivisione e socializzazione attraverso la pratica sportiva.Si è conclusa venerdì una settimana che ha visto protagonisti una ventina di bambini che si sono avvicinati per la prima volta al tennis. La settimana, sotto il patrocinio gratuito del Comune di Olmedo, è stata seguita dall'istruttrice federale Anna Mura, che è anche il direttore tecnico/sportivo del Tc Olmedo. La scuola tennis inizierà ufficialmente lunedì 14 settembre e si concluderà il 14 giugno 2021. Sono previsti anche corsi per adulti. Per qualsiasi informazione, si può telefonare ai numeri 333/4979807 (responsabile tecnico) e 393/9067558 "Segreteria", o inviare una e-mail all'indirizzo web asdtcolmedo@gmail.com.