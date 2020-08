Red 19:04 «Dichiarazioni sulla commissione fanno sorridere» Il Gruppo consiliare "Noi con Alghero" risponde alle dichiarazioni rilasciate ieri dai consiglieri comunali del Centrosinistra dopo la commissione svoltasi ieri e su quella saltata oggi bilancio in programma oggi e riconvocata per lunedì mattina







Inizia così la replica dei consiglieri del gruppo Noi con Alghero Antonello Muroni ed Alessandro Loi, quanto dichiarato ieri dai consiglieri del Centrosinistra, che lamentavano mancanze da parte della Maggioranza



«La legge regionale già prevede, attraverso specifici requisiti di esercizio e accreditamento, parametri di rapporto numerico educatore/bambini e superficie/bambini che consentono, nel quadro definito dalle indicazioni ministeriali, di avere gli elementi per una ripresa in sicurezza delle attività, tenendo nella giusta considerazione gli aspetti sanitari e quelli educativi, con particolare riguardo alla fase iniziale – dichiarano di due esponenti di Maggioranza, che concludono - Per quanto riguarda la Sesta Commissione Bilancio in programma oggi, avente all'ordine del giorno proposte di delibera per il prossimo Consiglio comunale, l'assenza di un componente di Maggioranza, impegnato in una conferenza stampa Commenti ALGHERO - «Fanno sorridere dei dichiarazioni dei consiglieri di Opposizione relativamente alla commissione sugli asili nido che si è svolta ieri (giovedì). La Commissione voluta dal presidente Mulas e dal presidente Musu aveva lo scopo di costruire un confronto aperto sulle nuove linee guida emanate dal Governo per la prossima riapertura delle strutture dedicate ai bambini dai 0-6 anni. Un argomento importante, per il quale c'è una diffusa attenzione da parte delle famiglie che ancora non hanno pienamente contezza delle modalità e delle misure con le quali il ritorno a scuola è previsto. Sono temi qui quali tutti i consiglieri comunali devono fare propri con serietà. Senza atteggiamenti da salvatori della Patria: hanno fatto il proprio dovere, in mancanza di un membro di Maggioranza della Commissione che non ha potuto partecipare».Inizia così la replica dei consiglieri del gruppo Noi con Alghero Antonello Muroni ed Alessandro Loi, quanto dichiarato ieri dai consiglieri del Centrosinistra, che lamentavano mancanze da parte della Maggioranza [LEGGI] . «Niente di surreale, quindi, a parte i commenti voyeuristici sull'espressione dell'assessore, ma piena collaborazione da parte della Amministrazione per il miglior avvio del nuovo anno, con grande attenzione per i nostri bambini e le famiglie algheresi da parte dell'Amministrazione e della maggioranza guidata dal Sindaco Conoci. L'Assessorato alla Pubblica istruzione, nel frattempo, ha già provveduto alla pubblicazione della graduatoria per il nido comunale», sottolineano Muroni e Loi.«La legge regionale già prevede, attraverso specifici requisiti di esercizio e accreditamento, parametri di rapporto numerico educatore/bambini e superficie/bambini che consentono, nel quadro definito dalle indicazioni ministeriali, di avere gli elementi per una ripresa in sicurezza delle attività, tenendo nella giusta considerazione gli aspetti sanitari e quelli educativi, con particolare riguardo alla fase iniziale – dichiarano di due esponenti di Maggioranza, che concludono - Per quanto riguarda la Sesta Commissione Bilancio in programma oggi, avente all'ordine del giorno proposte di delibera per il prossimo Consiglio comunale, l'assenza di un componente di Maggioranza, impegnato in una conferenza stampa [LEGGI] , non ha consentito lo svolgimento della riunione per mancanza del numero legale. Il presidente della Commissione Antonello Muroni ha già convocato la riunione per lunedì prossimo alle 9».