Red 21:12 Incidente sulla Due mari: due feriti in ospedale Questa sera, all´altezza del distributore del gas, in zona Tanca Farrà, due autovetture si sono scontrate. Pronto l´intervento del personale medico del 118, che ha prestato le prime cure sul posto, trasportando poi due feriti al Pronto soccorso del´Ospedale civile di Alghero



ALGHERO – Oggi (venerdì), attorno alle 19.30, la stada dei Due mari è stata teatro di un incidente. All'altezza del distributore del gas, in zona Tanca Farrà, due autovetture si sono scontrate. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che ha prestato le prime cure sul posto, trasportando poi due feriti al Pronto soccorso del'Ospedale civile di Alghero. Sul posto i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli per la messa in sicurezza delle auto e della zona, Carabinieri e Polizia locale per i rilievi del caso. Ancora al vaglio la dinamica dello scontro.