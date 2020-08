Cor 11:51 Tourism Reputation: Sardegna sesta E´ il Trentino-Alto Adige a confermasi la regione con la migliore "reputazione turistica" d´Italia. Buona performance per la Sardegna che balza dalla 18ma alla sesta posizione della classifica stilata da Demoskopika



Demoskopika a partire dall'analisi di 1,1 milioni di pagine, 5 milioni di like e follower sulle reti sociali, più di 40 milioni di recensioni e 533 mila strutture ricettive osservate: l'isola è infatti balzata dalla 18ma alla sesta posizione in classifica.



Proprio grazie agli ottimi risultati sui social, è il Trentino-Alto Adige a confermasi la regione con la migliore "reputazione turistica" d'Italia. A completare il podio due "new entry": la Sicilia, che dimostra di essere sia la destinazione turistica più ricercata sul web sia la meta preferita dagli italiani per il 2020, e la Toscana, che può vantare il sistema ricettivo più apprezzato sulla base delle recensioni totalizzate e delle valutazioni positive sul totale delle strutture rilevate.



