Med Gaims: primo webinar della Fondazione Alghero

Med Gaims, progetto finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Programma Eni Cbc Med con 2,1milioni di euro, coinvolge un partenariato proveniente da Libano, Giordania, Spagna e, ovviamente, Italia. Alghero è l’unica città italiana coinvolta attraverso la Fondazione, partner in associazione con Promo Pa Fondazione. L’invito mette a disposizione dei candidati 60mila euro per realizzare cinque giochi (due digitali per un massimo di 15mila euro ciascuno e tre analogici da 10mila l’uno) ed un budget aggiuntivo di 25mila euro per i costi di attrezzature e materiale necessario per attuare i giochi, offrendo a giovani creativi, società, startup ed appassionati la possibilità di essere protagonisti di un percorso attraverso cui il gioco diventa motore attivo di innovazione, strumento di valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico e generatore di nuovi immaginari turistici per Alghero.



