C´ero una volta io: i racconti di Nicola Salvio

Nella foto: Nicola Salvio Commenti ALGHERO – Domani, giovedì 14 agosto, alle 19, nei giardini del Museo del corallo di Alghero, la “Ec Edizioni” di Biella presenterà “C'ero una volta io”, il primo libro di racconti di Nicola Salvio, ex dirigente del Liceo Classico “Manno” di Alghero. A dialogare con l'autore saranno la giornalista e speaker radiofonica Francesca Arca ed il giornalista ed autore tv Giommaria Monti.Il libro di Salvio porta i lettori alla scoperta di un microcosmo chiuso quasi tutto in una via, nell’Italia del sud, all’alba della fine della Seconda guerra mondiale. Sullo sfondo di un paese insieme reale ed immaginato, che ancora si attarda sulla via della modernità, vivono personaggi con le mani nella terra e sulla bocca “il sapore delle stelle”; si muovono con la forza dell’archetipo crudeli come il mondo, con i loro spigoli ed i dolori sepolti, coni loro segreti più oscuri.Ma c'è anche tenerezza (con il sapore di un abbraccio non dato) nello sguardo dell'io narrante: il bambino che racconta, trasfigurando gli adulti e con essi ogni umana miseria. Nel corso della serata, interverrà anche l'autore delle illustrazioni dei racconti Pippo Giomi.Nella foto: Nicola Salvio