Il gruppo Roundella per JazzAlguer

Dopo il concerto di Roundella, JazzAlguer prosegue il 30 agosto con il trio Timepiece di Mariano Tedde (pianoforte), Nicola Muresu (contrabbasso) e Massimo Russino (batteria) con la partecipazione del sassofonista Emanuele Cisi; sipario sulla rassegna il 3 settembre con il progetto Swing Duets della cantante torinese Valentina Nicolotti e della sassarese Denise Gueye, accompagnate dal trio del pianista Salvatore Spano, con Alessandro Atzori al contrabbasso e Ciccio Brancato alla batteria. Per informazioni e prenotazioni: ticket@jazzalguer.it, tel. 3288399504 – 3391161674. La terza edizione di JazzAlguer è organizzata dall'associazione culturale Bayou club-events con il contributo e la collaborazione della Camera di Commercio di Sassari nell'ambito del bando Salude&Trigu, della Fondazione Alghero, del Comune di Alghero, del Banco di Sardegna, della So.Ge.A.AL. S.p.A. - Aeroporto di Alghero, del Consorzio Turistico Riviera del Corallo, di Domos - Associazione Club di prodotto e Co-House Sardinia; tra media partner Alguer.it. Commenti ALGHERO - Sesto appuntamento in cartellone per JazzAlguer, la rassegna organizzata ad Alghero (Ss) dall'associazione culturale Bayou Club-Events con la direzione artistica di Paolo Fresu: lunedì sera (17 agosto) riflettori puntati su una delle formazioni più rappresentative della scena jazzistica sarda, Roundella, in concerto nel consueto spazio de Lo Quarter a partire dalle 21.30. Sul palco, la cantante Francesca Corrias affiancata da Mauro Laconi alle chitarre, Luca Mannutza al pianoforte e alle tastiere, Filippo Mundula al contrabbasso e Gianrico Manca alla batteria. I biglietti, a 10 euro, si possono acquistare ad Alghero da Cyrano Libri Vino e Svago, in via Vittorio Emanuele II, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 20.30; lunedì sera (17 agosto) botteghino aperto a Lo Quarter a partire dalle 19.30.Nato nel 2012 sulla base del precedente quartetto Around Ella, Roundella è un progetto basato sulla continua ricerca melodica, ritmica e armonica, dove le influenze si intrecciano senza barriere e le differenti personalità dei musicisti trovano un'unità completa nel groove e nel beat, attingendo da ogni genere e stile: canzone, improvvisazione, swing, balanço, rap poetry e molto altro si fondono e danno vita a un suono unico. Dopo l'esordio discografico del 2015 con "Biography", nel 2016 Roundella collabora stabilmente con il pianista e direttore musicale della band britannica Incognito, riscuotendo un notevole successo in una serie di concerti in Sardegna. Dal 2017 inizia invece una fortunata collaborazione con il pianista e arrangiatore Luca Mannutza, con cui ha lavorato alla realizzazione del secondo album, in uscita prevista per il prossimo mese di settembre.Dopo il concerto di Roundella, JazzAlguer prosegue il 30 agosto con il trio Timepiece di Mariano Tedde (pianoforte), Nicola Muresu (contrabbasso) e Massimo Russino (batteria) con la partecipazione del sassofonista Emanuele Cisi; sipario sulla rassegna il 3 settembre con il progetto Swing Duets della cantante torinese Valentina Nicolotti e della sassarese Denise Gueye, accompagnate dal trio del pianista Salvatore Spano, con Alessandro Atzori al contrabbasso e Ciccio Brancato alla batteria. Per informazioni e prenotazioni: ticket@jazzalguer.it, tel. 3288399504 – 3391161674. La terza edizione di JazzAlguer è organizzata dall'associazione culturale Bayou club-events con il contributo e la collaborazione della Camera di Commercio di Sassari nell'ambito del bando Salude&Trigu, della Fondazione Alghero, del Comune di Alghero, del Banco di Sardegna, della So.Ge.A.AL. S.p.A. - Aeroporto di Alghero, del Consorzio Turistico Riviera del Corallo, di Domos - Associazione Club di prodotto e Co-House Sardinia; tra media partner