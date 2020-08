Red 23:33 Fiamme ad Ollolai, Fordongianus ed Ussassai Oggi, dodici incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, tre hanno richiesto l´intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle località Monte Callai, Fiume Tirso e Sa Furca



CAGLIARI – Oggi (sabato), dodici incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, tre hanno richiesto l'intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Ollolai, Fordongianus ed Ussassai.



Il primo rogo è divampato nell'agro di Ollolai, in località Monte Callai, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Gavoi, coadiuvata dal personale eliportato, dal nucleo Gauf di Nuoro, da una squadra Forestas de cantieri di Gavoi-San Pietro, una della Compagnia barracellare di Ollolai e da una dei Vigili del fuoco di Nuoro. Il pronto intervento del mezzo aereo e degli uomini a terra, con l'ausilio di tre autobotti ed altri cinque mezzi Blitz/pickup, ha consentito di contenere la superficie percorsa dal fuoco, valutabile in circa mezzo ettaro di bosco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse attorno alle 16.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Fordongianus, vicino al Fiume Tirso, dove sono intervenuti un elicottero leggero ed uno pesante "Superpuma provenienti dalla base di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Villaurbana, coadiuvata dal personale eliportato, da tre squadre Forestas dei cantieri di Fordongianus-Su Pranu, di Villaurbana e di Siapiccia, e da una dei Vigili del fuoco di Oristano. L’incendio ha percorso circa un ettaro di bosco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17 circa.



Il terzo rogo si è registrato nell'agro di Ussassai, in località Sa Furca, dove sono intervenuti tre elicotteri regionali provenienti dalle basi di San Cosimo, di Villasato e di Sorgono e due Canadair provenienti da Olbia. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Seui, coadiuvata dal personale eliportato, da personale della Stazione forestale e del nucleo Gauf di Lanusei, da squadre di Forestas dei cantieri di Seui, di Gairo e di Ulassai e dai Vigili del fuoco di Lanusei. L’incendio ha percorso circa 10ettari di bosco. Sono in corso le operazioni di bonifica.