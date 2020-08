Red 15:19 A Porto Cervo, The Light of Hope In piazza del Principe, il Prince Cafe è stato teatro della presentazione dell’evento, in programma venerdì 21 e sabato 22 agosto. L’evento comprende la mostra dell’artista algherese Gianni Serra, che presenta i suoi nuovi lavori frutto della ricerca artistica basata sulla “luce”







Nella foto: un momento della presentazione Commenti PORTO CERVO - In piazza del Principe, a Porto Cervo, il Prince Cafe è stato teatro della presentazione dell’evento “The light of Hope”, in programma venerdì 21 e sabato 22 agosto. A svelare l'appuntamento sono stati i titolari di Art Flowers gallery: la managing director Arlene Verde, il creative director Antonio Francesco Doppiu Anfossi, il floral manager Massimo Mou ed il curatore Giovanni Corbia.L’evento comprende la mostra dell’artista algherese Gianni Serra, che presenta i suoi nuovi lavori frutto della ricerca artistica basata sulla “luce”. Oggi, nelle sue opere, raffigurando le stanze vuote per il termine del lockdown, Serra ha voluto comunicare un messaggio positivo, rappresentando archetipi di speranza nascente come la donna che crea la vita e la luce che ogni giorno rinasce.Nella foto: un momento della presentazione