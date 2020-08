Red 20:07 Tre nuove date per JazzAlguer Tre nuove date arricchiscono il cartellone della terza edizione della rassegna organizzata dall´associazione culturale Bayou club-events, con la direzione artistica di Paolo Fresu, in corso di svolgimento ad Alghero







Entrambe a settembre, invece, le altre due serate che si aggiungono al programma originale. Venerdì 18, in prima assoluta, va in scena “Noi!”, un reading musicale di Ismaila Mbaye (percussionista senegalese e maestro del djembé) con l'ensemble multietnico Med free orkestra: Gabriele Buonasorte (sax), Angelo Olivieri (tromba), Sade Mangiaracina (pianoforte), Salvatore Maltana (basso), Badara Seck (voce), Silvia Aprile (voce), Stefano Scarfone (chitarra), Ciro Viola (batteria) e Franck Armocida (voce e percussioni). Sabato 19, sarà invece la volta di “Si esce vivi dagli Anni '8o”, uno spettacolo di e con Emiliano Di Nolfo e Raffaele Sari Bozzolo, con la musica dal vivo dei Pirati & Panadas funk che, in un alternarsi di brevi racconti dal sapore gustosamente generazionale, tra musiche, immagini e brevi video, rievocano ricordi rimasti indelebili nella memoria collettiva di una generazione.



Biglietti a 10euro, in vendita da Cyrano Libri vino e svago, in Via Vittorio Emanuele 11, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 19 alle 20.30; sabato, botteghino aperto dalle 20.30 a Lo Quarter. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può inviare una e-mail all'indirizzo web ticket@jazzalguer.it, o telefonare ai numeri 328/8399504 o 339/1161674. La terza edizione di JazzAlguer ha il contributo e la collaborazione della Camera di commercio di Sassari (nell'ambito del bando “Salude&Trigu”), della Fondazione Alghero, del Comune di Alghero e della Sogeaal-Aeroporto di Alghero, Consorzio turistico Riviera del corallo, Domos-Associazione club di prodotto e Co-House Sardinia;. Tra i media partner, anche Alguer.it.



