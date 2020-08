Red 12:19 Affitti: graduatoria definitiva ad Alghero Pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune la graduatoria definitiva del Bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione, con l’esito dell’istruttoria delle istanze presentate per il riconoscimento dei contributi







La graduatoria approvata costituisce il documento cui il Comune si dovrà attenere nell’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione, solo dopo e nella misura in cui la Regione autonoma della Sardegna avrà erogato il finanziamento per il beneficio in esame. Non da pertanto automatico diritto al contributo, ma costituisce l’ordine di attribuzione dello stesso, se e nella misura in cui la Regione assegna il relativo finanziamento. Commenti ALGHERO - Pubblicata la graduatoria definitiva del Bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione, con l’esito dell’istruttoria delle istanze presentate per il riconoscimento dei contributi. Contestualmente, è stato inviato ai singoli richiedenti un sms comunicando l’esito della propria istanza.Ulteriori informazioni relativamente alla data di liquidazione del contributo saranno comunicate successivamente. La graduatoria è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero, nella seione “Servizi-al-cittadino-bandi”. Per ulteriori informazioni, si deve telefonare al numero 370/1268067 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13) o inviare una e-mail all'indirizzo web servizisociali@comune.alghero.ss.it, indicando nell’oggetto “Cognome e nome–L.431/98 Info graduatoria”.La graduatoria approvata costituisce il documento cui il Comune si dovrà attenere nell’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione, solo dopo e nella misura in cui la Regione autonoma della Sardegna avrà erogato il finanziamento per il beneficio in esame. Non da pertanto automatico diritto al contributo, ma costituisce l’ordine di attribuzione dello stesso, se e nella misura in cui la Regione assegna il relativo finanziamento.