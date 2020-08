Red 9:16 Strade rurali: investimenti a Villanova Monteleone Solo quest’anno, sono stati programmati, e in parte già attuati, investimenti per oltre 750mila euro, di cui 450mila di fondi comunali e regionali e circa 300mila di fondi dell’Unione dei Comuni del Villanova, che complessivamente ha destinato 600mila euro per interventi di miglioramento della transitabilità delle strade rurali del territorio







Solo quest’anno, sono stati programmati, e in parte già attuati, investimenti per oltre 750mila euro, di cui 450mila di fondi comunali e regionali e circa 300mila di fondi dell’Unione dei Comuni del Villanova, che complessivamente ha destinato 600mila euro per interventi di miglioramento della transitabilità delle strade rurali del territorio. A breve, saranno peraltro appaltati anche i lavori di recupero del ponte sul Fiume Temo, in località Badu ‘e Porcu, per un investimento di altri 130mila euro. Inoltre, sono stati riconosciuti contributi straordinari per 40mila euro a favore del Consorzio strade per la gestione straordinaria della viabilità rurale comunale. Il sindaco Quirico Meloni evidenzia che si tratta di «un programma ambizioso e concreto che segue altrettanti programmi di investimenti in agro che sono stati attuati in questi anni dall’amministrazione villanovese, così da garantire un progressivo miglioramento della transitabilità della viabilità rurale al servizio delle numerose aziende agricolo-zootecniche, nonché per facilitare l’accesso a punti panoramici e di alta valenza paesaggistica ed ambientale, anche in chiave turistica e di promozione economica del territorio nel suo insieme».



Gli interventi prevedono sia operazioni di regolarizzazione della viabilità con messa in opera di tout venant e materiale aggregante di cava, realizzazione di parti in battuto cementizio armato o altro materiale di consolidamento delle carreggiate, soprattutto nei tratti a maggior pendenza, realizzazione e pulizia di cunette, ristrutturazione di ponti danneggiati e di attraversamenti stradali, ripristino funzionalità di pozzetti di raccolta acque meteoriche, ecc. Le strade rurali interessate sono numerose e distribuite nell’ampio territorio comunale. Fra queste, si menzionano le strade di “Serra e Piga”, “Badu Lughente”, “Rios de Campu”, “Pedras Russas”, “Iscalapittu–Rios de Campu”, “Furra”, “Monte Cuccu-Iscala e Caddos”, “Sos Pianos–Cavone”, “Panoramica Sas Attas–Su Bullone”, “Sa Punta Manna”, “Monte Minerva–Campu Agra”, ecc.



Per Giovanni Piras, delegato comunale all’Agricoltura e agli investimenti in agro, «il risultato ottenuto è conseguente ad un grande impegno dell’Amministrazione comunale e ad un ottimo gioco di squadra che ha visto proficuamnete collaborare il Comune con il Consorzio strade, con gli operatori agricoli e con i liberi professionisti incaricati della redazione dei progetti di investimento. Confidiamo che anche in futuro possa esserci altrettanta attenzione alla viabilità rurale, grazie anche e soprattutto a risorse regionali appositamente dedicate». Considerata l’importanza economica che nel territorio villanovese riveste l’allevamento ed in particolare la pastorizia, l’adeguamento della viabilità rurale e vicinale è fatto di assoluta importanza per assicurare l’accesso alle aziende zootecniche, sia da parte dei singoli imprenditori, sia da parte dei mezzi di raccolta latte della locale latteria cooperativa che annovera oltre 200 soci allevatori di ovini. Commenti VILLANOVA MONTELEONE - Il territorio di Villanova Monteleone si estende per circa 21mila ettari e le diverse aree dello stesso sono raggiungibili grazie ad una rete di strade vicinali che hanno uno sviluppo lineare complessivo di circa 180chilometri. Queste strade sono importantissime, perché consentono agli imprenditori agricoli di raggiungere le singole aziende e perché facilitano l’accesso al territorio villanovese da parte dei visitatori e dei turisti, sempre più affascinati da contesti ambientali e paesaggistici unici. Peraltro, l’adeguata transitabilità di queste strade consente anche un controllo più efficace da parte degli organi preposti al controllo degli ambiti naturali e impegnati nei piani di prevenzione e lotta agli incendi estivi. Anche nel 2020, l’Amministrazione comunale di Villanova Monteleone ha attribuito particolare importanza alla manutenzione straordinaria delle strade rurali.Solo quest’anno, sono stati programmati, e in parte già attuati, investimenti per oltre 750mila euro, di cui 450mila di fondi comunali e regionali e circa 300mila di fondi dell’Unione dei Comuni del Villanova, che complessivamente ha destinato 600mila euro per interventi di miglioramento della transitabilità delle strade rurali del territorio. A breve, saranno peraltro appaltati anche i lavori di recupero del ponte sul Fiume Temo, in località Badu ‘e Porcu, per un investimento di altri 130mila euro. Inoltre, sono stati riconosciuti contributi straordinari per 40mila euro a favore del Consorzio strade per la gestione straordinaria della viabilità rurale comunale. Il sindaco Quirico Meloni evidenzia che si tratta di «un programma ambizioso e concreto che segue altrettanti programmi di investimenti in agro che sono stati attuati in questi anni dall’amministrazione villanovese, così da garantire un progressivo miglioramento della transitabilità della viabilità rurale al servizio delle numerose aziende agricolo-zootecniche, nonché per facilitare l’accesso a punti panoramici e di alta valenza paesaggistica ed ambientale, anche in chiave turistica e di promozione economica del territorio nel suo insieme».Gli interventi prevedono sia operazioni di regolarizzazione della viabilità con messa in opera di tout venant e materiale aggregante di cava, realizzazione di parti in battuto cementizio armato o altro materiale di consolidamento delle carreggiate, soprattutto nei tratti a maggior pendenza, realizzazione e pulizia di cunette, ristrutturazione di ponti danneggiati e di attraversamenti stradali, ripristino funzionalità di pozzetti di raccolta acque meteoriche, ecc. Le strade rurali interessate sono numerose e distribuite nell’ampio territorio comunale. Fra queste, si menzionano le strade di “Serra e Piga”, “Badu Lughente”, “Rios de Campu”, “Pedras Russas”, “Iscalapittu–Rios de Campu”, “Furra”, “Monte Cuccu-Iscala e Caddos”, “Sos Pianos–Cavone”, “Panoramica Sas Attas–Su Bullone”, “Sa Punta Manna”, “Monte Minerva–Campu Agra”, ecc.Per Giovanni Piras, delegato comunale all’Agricoltura e agli investimenti in agro, «il risultato ottenuto è conseguente ad un grande impegno dell’Amministrazione comunale e ad un ottimo gioco di squadra che ha visto proficuamnete collaborare il Comune con il Consorzio strade, con gli operatori agricoli e con i liberi professionisti incaricati della redazione dei progetti di investimento. Confidiamo che anche in futuro possa esserci altrettanta attenzione alla viabilità rurale, grazie anche e soprattutto a risorse regionali appositamente dedicate». Considerata l’importanza economica che nel territorio villanovese riveste l’allevamento ed in particolare la pastorizia, l’adeguamento della viabilità rurale e vicinale è fatto di assoluta importanza per assicurare l’accesso alle aziende zootecniche, sia da parte dei singoli imprenditori, sia da parte dei mezzi di raccolta latte della locale latteria cooperativa che annovera oltre 200 soci allevatori di ovini.