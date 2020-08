Red 12:21 «Il ministro Boccia si dimetta» «Test nel Lazio per chi rientra dalla Sardegna. Noi ignorati per la stessa richiesta solo perché all’Opposizione di questo Governo», dichiara il deputato sardo di Fratelli d´Italia Salvatore Deidda







A chiederselo è il deputato sardo di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda. «La differenza sostanziale? La Regione Lazio è governata dal Pd e dal segretario Zingaretti – sottolinea l'esponente isolano - mentre la Sardegna no. Questo è il metro di giudizio del Governo Pd-5Stelle».



«La Sardegna, per settimane, era la Regione con meno contagi. Abbiamo chiesto al Governo un aiuto concreto per un turismo sicuro e ci è stato negato. ‘Razzisti’, ci accusavano. Oggi, invece, la situazione cambia e il Governo rimane muto e completamente assente. Il ministro Boccia dovrebbe dimettersi per dignità», conclude Deidda.



