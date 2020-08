Red 7:08 Olbia: riapre l´Ufficio postale di Via Acquedotto La riapertura della sede originaria è in concomitanza con il primo giorno di pagamento delle pensioni di settembre. Poste italiane invita i titolari di carte elettroniche ad utilizzare gli Atm Postamat per i prelevamenti







Invece, chi non può evitare di ritirare la pensione in contanti, dovrà presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario, che potrà variare a seconda del numero di giorni di apertura dell’ufficio. L’ufficio postale di Olbia Centro è attualmente disponibile con orario 8.20-13.25 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.



Ad Olbia, con orario “doppio turno” dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05, e il sabato, dalle 8.20 alle 12.35, è disponibile anche la sede di Olbia 1, in Via Aldo Moro. Invece, con orario “mono turno”, fino alle alle 13.35, e il sabato fino alle 12.35, c'è la sede di Olbia 3, in Via Cherubini. Commenti OLBIA - Da oggi (mercoledì), in concomitanza con il primo giorno di pagamento delle pensioni di settembre, l’Ufficio postale di Olbia Centro tornerà operativo nella sua sede abituale in Via Acquedotto. Nell'occasione, Poste Italiane invita i titolari di carta Postamat, Carta libretto o di Postepay evolution ad utilizzare gli Atm Postamat per i prelevamenti di denaro contante, evitando di recarsi agli sportelli.Invece, chi non può evitare di ritirare la pensione in contanti, dovrà presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario, che potrà variare a seconda del numero di giorni di apertura dell’ufficio. L’ufficio postale di Olbia Centro è attualmente disponibile con orario 8.20-13.25 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.Ad Olbia, con orario “doppio turno” dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05, e il sabato, dalle 8.20 alle 12.35, è disponibile anche la sede di Olbia 1, in Via Aldo Moro. Invece, con orario “mono turno”, fino alle alle 13.35, e il sabato fino alle 12.35, c'è la sede di Olbia 3, in Via Cherubini.