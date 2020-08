Red 15:03 Piano della Bonifica: la soddisfazione dei presidenti Soddisfazione da parte di Tonina Desogos (Comitato di Borgata di Maristella), Antonio Zidda (Sa Segada-Tanca Farrà) e Giuseppina Congiu (ex presidente del Comitato di Borgata di Guardia Grande-Corea) che, insieme, hanno spinto il provvedimento fino alle sue fasi conclusive







Nella foto: Giuseppina Congiu, Antonio Zidda e Tonina Desogos Commenti ALGHERO - Da oggi (giovedì), gli imprenditori agricoli della Bonifica storica di Alghero potranno presentare e vedersi approvare progetti per la valorizzazione dei propri fondi. Dopo oltre cinque anni di iter è stato infatti pubblicato sul Buras il Piano di conservazione e valorizzazione della Bonifica di Alghero.Soddisfazione da parte del presidente del Comitato di Borgata di Maristella Tonina Desogos, del presidente del Comitato di Borgata di Sa Segada-Tanca Farrà Antonio Zidda e dell'ex presidente del Comitato di Borgata di Guardia Grande-Corea Giuseppina Congiu che, insieme, hanno spinto il provvedimento fino alle sue fasi conclusive. «Siamo felici del risultato, seppur arrivato con grave ritardo. Tuttavia, meglio tardi che mai».«Come residenti in agro siamo costretti a vigilare in quanto è matematico che la politica algherese si scordi del nostro territorio. Succede purtroppo da sempre e non smette di accadere. L'unica soluzione è porre attenzione a ogni atto e verificare che non vi siano discriminazioni rispetto ai residenti in città. Ora ci concentreremo sulle altre criticità a partire dal Pul. Anche tutto il litorale tra Fertilia e Porticciolo deve poter essere valorizzato e chiediamo all'assessore all'Urbanistica Emiliano Piras di verificare se, all'interno dell'attuale bozza di Pul, vi siano inserite le condizioni per farlo», concludono Desogos, Zidda e Congiu.Nella foto: Giuseppina Congiu, Antonio Zidda e Tonina Desogos